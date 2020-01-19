السودان ..موسم ناجح للقمح بمشروع نادك بولاية شمال كردفان

وقف الدكتور محمد الحافظ الشريف المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية شمال كردفان برفقة عدد من ممثلي الأجهزة الإعلامية الرسمية على سير العروة الشتوية بمشروع الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) بمحلية جبرة الشيخ.

حيث شملت العروة محصول القمح وذلك بمساحة 3500 فدان والتي تعد التجربة الأولى من نوعها في الولاية بجانب محصول البرسيم وسط توقعات إنتاجية عالية من محصول القمح، حيث يتوقع انتاج 30 جوالاً من القمح للفدان الواحد.

وأشاد دكتور محمد الحافظ بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها شركة نادك للارتقاء بالانتاج الزراعي وقال إن عمل الشركة بالولاية يمثل انموذجاً ناجحاً لجذب الاستثمار، مؤكداً اهتمام الولاية بزيادة الانتاج بالمشروع.

مضيفا بأن الولاية ستعمل بكل ما في وسعها لتوسعة عمل المشروع باعتباره من المشاريع الرائدة في تجربة زراعة القمح والمحاصيل البستانية بالولاية وذلك بتذليل كل العقبات استعداداً لبداية الموسم الشتوي.

كما أشاد بدعم المشروع للخدمات الضرورية لمواطني المنطقة، مضيفاً بأن المشروع يعمل على تعزيز الأمن الغذائي بالولاية والتنوع في مجال الزراعة البستانية الحقلية.

وأوضح المهندس عبد الإله حمد المدير الزراعي لمشروعات نادك بالسودان أن العروة الشتوية بالمشروع استهدفت زراعة القمح في مساحة 3500 فدان من القمح بالرغم من المعوقات التي واجهت العروة خاصة مسألة الجازولين الذي أسهم كثيراً في تقليص المساحات المستهدفة من القمح في هذه الدورة.

وأضاف أن العروه تستهدف ايضاً زراعة البرسيم وقال إن المشروع حقق خلال العروات السابقة انتاجية عالية من محصول القمح.

واكد أن اختيار الولاية في تجربة زراعة القمح جاء من واقع ما تتمتع به من إمكانيات وأراضي صالحة، مؤكداً نجاح التجربة من خلال إنتاجية المشروع في المواسم السابقة بفضل استخدام التقنيات الحديثة في العمليات الزراعة كإستخدام الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن خطة المشروع في التوسعة بادخال زارعة البطاطس والذرة الصفراء.

وقد تعرف الوفد على سير العروة الشتوية ومجمع الطاقة الشمسية لعمليات ري المشروع عن طريق الرى المحوري.

جبرة الشيخ 19-1-2020م (سونا)

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