أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 20 يناير 2020م

الصيحة:
* الحرية والتغيير: اتفاق لزيادة الدولار (الجمركي) إلى (55) جنيهاً
* (الصيحة) تكشف تفاصيل مثيرة عن موظفي (التمكين) بالخارجية
* فريق خبراء دولي ينفي مشاركة (الدعم السريع) في الصراع الليبي
* (تيار نصرة الشريعة): الفترة الانتقالية لن تنجح الا بذهاب (قحت)
السوداني الدولية:
* مسلحون على متن (4) عربات يعتدون على منازل بام درمان
* ضعف كبير في كميات المخزون الاستراتيجي للقمح
الجريدة:
* مقاومة عطبرة تمهل الحكومة (10) أيام لتعيين الوالي المدني
* حملة رفض واسعة لفتح مسار الشمال في منبر جوبا
* ارتفاع سعر الدولار الى 100 جنيه وحملات ضد تجار العملة
المجهر:
* إثيوبيا تعلن العام الجاري موعداً لبداية ملء سد النهضة
* (حمدوك) يزور (جوبا) لرأب الصدع بين قوى الحرية والجبهة الثورية
آخر لحظة:
* إيقاف نجل نافع من العمل بالبترول
* نصرة الشريعة لـ (حميدتي): لا تتاجر بالدين
* الكويت تستضيف مؤتمراً للمانحين لدعم السودان
الدار:
* بالصورة والقلم.. الدار تروي حقيقة الاسود الجائعة بالخرطوم
* مدير الادارة العامة لشرطة الحياة البرية: اللبوتان مريضتان واوروبي الجنسية نشر الصور
* مقتل اربعة دهابة وحرق جثثهم والقائها داخل بئر
* ارتفاع جنوني للدولار يصل 100 جنيه
* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اساسيات التربية والتقنية للاساس والفيزياء للثانوي
الخرطوم (كوش نيوز)