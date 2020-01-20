النيلين
سياسية

أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 20 يناير 2020م

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الصيحة:

* الحرية والتغيير: اتفاق لزيادة الدولار (الجمركي) إلى (55) جنيهاً

* (الصيحة) تكشف تفاصيل مثيرة عن موظفي (التمكين) بالخارجية

* فريق خبراء دولي ينفي مشاركة (الدعم السريع) في الصراع الليبي

* (تيار نصرة الشريعة): الفترة الانتقالية لن تنجح الا بذهاب (قحت)

السوداني الدولية:

* مسلحون على متن (4) عربات يعتدون على منازل بام درمان

* ضعف كبير في كميات المخزون الاستراتيجي للقمح

الجريدة:
* مقاومة عطبرة تمهل الحكومة (10) أيام لتعيين الوالي المدني

* حملة رفض واسعة لفتح مسار الشمال في منبر جوبا

* ارتفاع سعر الدولار الى 100 جنيه وحملات ضد تجار العملة

المجهر:
* إثيوبيا تعلن العام الجاري موعداً لبداية ملء سد النهضة

* (حمدوك) يزور (جوبا) لرأب الصدع بين قوى الحرية والجبهة الثورية

آخر لحظة:
* إيقاف نجل نافع من العمل بالبترول

* نصرة الشريعة لـ (حميدتي): لا تتاجر بالدين

* الكويت تستضيف مؤتمراً للمانحين لدعم السودان

الدار:
* بالصورة والقلم.. الدار تروي حقيقة الاسود الجائعة بالخرطوم

* مدير الادارة العامة لشرطة الحياة البرية: اللبوتان مريضتان واوروبي الجنسية نشر الصور

* مقتل اربعة دهابة وحرق جثثهم والقائها داخل بئر

* ارتفاع جنوني للدولار يصل 100 جنيه

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اساسيات التربية والتقنية للاساس والفيزياء للثانوي

الخرطوم (كوش نيوز)

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