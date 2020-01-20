النيلين
سياسية

قرار بحل إتحاد الهجن وأيلولة أصوله للوزارة

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أصدرت المهندسة ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة قرارا وزاريا بحل مجلس إدارة إتحاد سباق الهجن السوداني وأيلولة جميع أصوله العقارية والمنقولة لوزارة الشباب والرياضة .

وفيما يلي تورد (سونا) نص القرار :

عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة 2019 ,وإستنادا لنص المادة (44) من قانون الهيئات الشبابية والرياضية لسنة 2016 وبعد الأطلاع علي توصية المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة ولإعتبارات المصلحة العامة للبلاد أصدر القرار الأتي نصه

اسم القرار وبدء العمل به

يسمى هذا القرار قرار وزاري رقم (27) لسنة 2020 بحل مجلس إدارة إتحاد سباق الهجن السوداني ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .

نص القرار

بموجب هذا القرار يحل مجلس إدارة إتحاد سباق الهجن السوداني وتؤول جميع الأصول العقارية والمنقولة لوزارة الشباب والرياضة .

صدر تحت توقيعي فى اليوم الخميس الحادي والعشرون من جمادي الاول 1441هـــــ الموافق السادس عشر من يناير

سونا

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1 تعليق

ابوعمار 2020/01/20 at 11:55 ص

اتمنى ايضا مصادرة الجمال وضمها للوزارة
ولا يجب أن ننسى اتحاد الفروسية و بقية الاتحادات الهلامية الأخرى

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