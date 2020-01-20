إضراب أطباء القضارف عن العمل

تَفَاقَمَت الخلافات بين والي القضارف المُكلّف اللواء الركن نصر الدين عبد القيوم، وقِوى الحُرية والتّغيير بالولاية، إثر رفض الوالي تعيين مديرٍ للصحة بالوزارة الولائية، بناءً على قرار وزير الصحة الاتحادي د. أكرم التوم.

ونفّذ أطباء القضارف إضراباً عن العمل أمس للحالات الباردة، احتجاجاً على تَمَاطُل الوالي في تنفيذ القرار.

وعقد مكتب الأطباء المُوحّد بالقضارف، مؤتمراً صحفياً بمستشفى القضارف بحسب صحيفة الصيحة، وقال القيادي بتجمُّع المهنيين السودانيين د. سامي الدرديري، إنّ وزير الصحة الاتحادي بتفويض رئيس مجلس الوزراء عيّن خيار الكوادر، وأصدر قراراً بتعيين د. أميرة القدال مديراً عاماً للصحة بالولاية منذ 5 ديسمبر الماضي بتوافُق الكوادر الصحية “إلا أنّ والي القضارف رفض تسليمها مهامها”.

من جانبه، قال القيادي بلجنة الأطباء د. معتصم مرسي، إنّ الوالي رشّح أشخاصاً من النظام البائد لموقع المدير العام، وذكر أنّ “فلول الوطني المحلول هُم من يرفضون تعيين د. أميرة”، ولفت إلى أنّه تَمّ تنفيذ تعيين المديرين العامين في كل الولايات (التسع) التي صدر بشأنها القرار عدا القضارف، بسبب تعنُّت فيها – على حد تعبيره، وأفاد مرسي بأنّ الإضراب بدأ أمس ويستمر (48) ساعة “الأحد والاثنين”.

الخرطوم (كوش نيوز)

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