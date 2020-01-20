مناوي يتهم “قحت” بالصفوية والنخبوية

اتهم رئيس حركة جيش تحرير السودان أركو مني مناوي قادة الحرية والتغيير بانتهاج الصفوية النخبوية لجعل الشعب مملوكاً لهم في حظائر، وقال إن الوثيقة المزيفة التي تسمى “الدستورية” صممت لإبقاء الهامش هامشاً والمركز مركزاً.

وقطع مناوي خلال مخاطبته بجوبا أمس بحسب صحيفة الصيحة، احتفالات حركته بذكرى شهدائها، بأن طريقة (الخم) لن تجدي معهم بعد اليوم، ونبه إلى أن قادة الحركات المسلحة هم قادة الهامش، وأن تجاوزهم سيطيل أزمة البلاد.

واتهم قادة “قحت” بالتخطيط والإعداد المسبق وتحديد التوصيات للإبقاء على الحاكم، واعتبر استعجال الحرية والتغيير في تعيين الولاة وملء مقاعد الخدمة المدنية، بغرض تزوير إرادة الهامش وتعطيل قطار السلام الذي قال إنه يمضي بإرادة قوية، ودعا مناوي لإجراء حوار وطني حقيقي لإزالة متاريس الظلم والجهوية والدينية، وأعلن المضي قدماً في طريق النضال.

وقال مناوي إن الحرية والتغيير يكررون ذات الأخطاء التي كانت ترتكب في السابق، وشدد على ضرورة تطبيق خارطة طريق بمشاركة قادة حركات الكفاح المسلح، والاعتراف بالقيادة الموجودة الآن، واعتبر أن إزالة الخلل تكمن في مرحلتين، أهمهما تحقيق السلام الشامل وتنفيذ مطلوباته، وطالب بعدم تعيين الولاة والمجلس التشريعي، واعتبر ذلك مهمة استباقية للانتخابات المزورة.

الخرطوم (كوش نيوز)

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