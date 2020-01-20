الدولار يرتفع بقوة مقابل الجنيه السوداني ويسجل لاول مرة رقم من ثلاث خانات

سجل الجنيه السوداني مساء يوم الإثنين 20 يناير 2020 في السوق الموازي أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في السودان، وتواصل الهبوط المستمر للجنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد إستقرار نسبي في الشهور التي قبله.
مساء يوم الإثنين 20 يناير 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجلت أسعار العملات: الدولار 100.00 جنيهاً ليسجل لاول مرة رقم من ثلاث خانات في السودان، بينما أصبح الريال السعودي 26.65 جنيه واليورو 110.00 جنيها.
وبلغ سعر الدولار الأمريكي في أواخر عهد الرئيس المعزول عمر البشير 75 جنيهاً سودانياً بالكاش ونحو 95 جنيهاً بالشيك، وإنخفضت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بعد نجاح ثورة التغيير السودانية لتعاود الإرتفاع خلال الفترة الحالية وتتجاوز المستويات السابقة للتعامل النقدي ولكن تساوى سعر الدولار بالشيك والتحويلات المصرفية مع سعره بالكاش حيث كان الفرق كبيراً في أواخر فترة نظام الإنقاذ نسبة لأزمة السيولة النقدية التي توفرت في عهد حكومة الدكتور عبد الله حمدوك.
ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية،بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام البائد.
الخرطوم (كوش نيوز)
3 تعليقات
عادة، تعلن زيادة الدولار الجمركي لحظيا. التصريح بها قبل وقت طويل يخلق ربكة في السوق، ويتسبب في زيادة كبيرة في سعر صرف الدولار في السوق الموازي، الان ،بعد تسريب الخبر كما ظهر في صحف اليوم ، الافضل رفع الدولار الجمركي الان ودون تأخير ،ولو لليوم واحد . الإنتظار حتى مارس ربما يوصل الدولار في السوق الموازي ل 200 جنيه.
ياناس قحط يافاشلين عليكم تقديم استقالاتكم فورا وتكون عسكرية لانو في زمن المجلس العسكري الدولار كان ب59-60ج
قحط خدعت الشعب السوداني للاستيلاء على كراسي السلطة ٤ سنوات بدون انتخابات.. زمان قلنا ليهم ما تضللوا الناس بالأحلام الوردية.. للأسف قدرو خموا الكثير من المغفلين النافعين فأصبحوا يهتفوا.. ثووورة.. تسقط بس.. مدنيااو..
الان الجماهير حتطحنهم في الشوارع بعد شوية للخداع والتضليل اولا ولسرقة الثورة ثانيا ولعجزهم التام عن التعامل مع اي ازمة، كانما لا يوجد وزراء في الاساس..
والادهي فصلوا ورفدوا وشردوا الاف وتسابقوا في تعيين محاسيبهم وأصدقائهم في ابشع تمكين يشهده السودان دون فتح الوظائف في منافسة شريفة..