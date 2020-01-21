غندور يشيد بموقف الحكومة تجاه قضية (حلايب)

أشاد رئيس حزب المؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور، بموقف الحكومة من قضية حلايب وتجديد شكوى مصر بمجلس الأمن.

وقال غندور في منشور على صفحته الرسمية بالفيس بوك: (أحسنت قيادة السلطة في البلاد برئاسة البرهان فعلاً بتجديد الشكوى السنوية بمجلس الأمن على جمهورية مصر العربية المتحدة، فيما يختص بقضية احتلالها لمنطقة حلايب وشلاتين).

وكانت الحكومة بحسب صحيفة آخر لحظة، طلبت من مجلس الأمن الدولي رسمياً، إبقاء قضية النزاع حول مثلث حلايب في جدول أعمال المجلس لهذا العام.

الخرطوم (كوش نيوز)

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