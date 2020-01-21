لاعب برازيلي يحصل على الجنسية الإماراتية: شرف لي

تحدث اللاعب البرازيلي كايو كانيدو عن حصوله على الجنسية الإماراتية.

وقال كايو كانيدو إن حصوله على جنسية الإمارات “فرصة لمواصلة رد الجميل للدولة التى قدمت له الكثير منذ وصوله”، حسب صحيفة “البيان” الإماراتية.

وتابع اللاعب: “أنه لشرف لي أن أتلقى هذه الجنسية إنه لمن دواعي سروري أن أمثل مثل هذا البلد الرائع. أنا ممتن جدًا لكل ما فعلته البلاد وما زالت تفعله لأجلي ولعائلتي. سأواصل العمل بجد وأبحث دائمًا عن أفضل أداء ممكن في نادي “العين”. انا سعيد جدا وآمل أن أواصل صناعة التاريخ من هنا”.

وقيد اتحاد الكرة الإماراتي كايوكانيدو ضمن اللاعبين في الفريق.

ويمثل كايو منتخب الإمارات في تصفيات آسيا المونديالية.

ونشرت لكايو صورة بالزي الإماراتي، وقد انضم لفريق “الوصل” في 2014، ثم وقع للعين في الصيف الماضي.

سبوتنيك

شارك الموضوع :



