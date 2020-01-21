د. عادل:استئناف صادر الماشية للسعودية بالأسابيع القادمة

أعلنت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية استئناف وانسياب صادرات المواشي للملكة العربية السعودية خلال الأسابيع القادمة، وذلك بعد الانتهاء من الترتيبات الإدارية بين الوزارة والمملكة العربية السعودية وبعد الحصول على الموافقة المبدئية من المملكة العربية السعودية.

وأوضح الدكتورعادل فرح إدريس وكيل الوزارة الثروة خلال الاجتماع المشترك الذي ضم نظراءه من التجارة والصناعة وممثل بنك السودان للصادرات وهيئة الجمارك والشباب والرياضة بمكتبه اليوم بالوزارة، أوضح أن هذا الاجتماع تنسيقي بغرض وضع آلية لكيفية استئناف صادرات الثروة الحيوانية وخاصة المواشي الحية للمملكة العربية السعودية والمتوقع أن يفتح خلال الأسابيع القادمة بالاتفاق على بعض الشروط مع المستوردين السعوديين.

وأكد الدكتور عادل فرح سعيهم مع الجهات المختصة بتأهيل المصدرين وربطهم شبكيا وذلك بغرض ضمان دخول عائد كل الصادرات ذات الأصل الحيواني لوزارة المالية دعما للاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور عادل فرح إن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من المشاورات مع الجهات ذات الصلة والمعنية لضبط الشروط العامة والخاصة المتعلقة بالمصدرين ووضع آلية تنفيذية محددة لتأهيل المصدرين من حيث الكفاءة والمقدرة المالية والتأمين وغيره لزيادة الصادرات وإحلال الواردات.

سونا

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