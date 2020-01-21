شكاوى من تضارب معلومات الصادر

شكا مدير إدارة الصادر والإستيراد بوزارة الصناعة والتجارة مرتضي صلاح “الثلاثاء” من عدم وجود قاعدة بيانات وتضارب المعلومات، بجانب مشكلات تذبذب الإنتاج بما انعكس سلبا على استمرارية الصادرات السودانية بالاسواق العالمية ، وأكد وجود تقاطعات بين الوزارات والمؤسسات ، ودعا في ورشة ترقية الصادرات السودانية بمعرض الخرطوم لازالة القيود عن التجارة الخارجية، وزيادة تنافسية السلع الوطنية وتنظيم تجارة العبور مع وضع الضوابط اللازمة، والعمل علي تشجيع المنافسة الحرة ومنع الاحتكار، وأضاف “لابد من تغيير نمط الصادر بجعل الصادرات غير البترولية، المصدر الاول للموارد الاجنبية، والحد من التهريب ومكافحته، مع ترشيد الاستيراد وتنظيمه”

السوداني

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