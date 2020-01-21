البرازيل ترغب في الاستثمار في مجال انشاء مسالخ للابقار وانشاء مصانع انتاج اللحوم والدواجن في السودان

أكد وكيل الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله اهتمام وزارته بقطاع الصناعات الغذائية مرحبا بالاستثمار البرازيلي في مجال الصناعات الغذائية خاصة صناعة اللحوم واقامة المسالخ الحديثة.

جاء ذلك خلال لقائه الثلاثاء بمكتبه بالوزارة بوفد برازيلي ضم القنصل الفخري لدولة البرازيل بالسودان ورئيس غرفة التجارة البرازيلية وعددا من المستثمرين البرازيليين، مثمنا مشاركة ودور البرازيل في معرض الخرطوم الدولي المقام حاليا بأرض المعارض بالخرطوم، مشيدا بجودة ومتانة الصناعات البرازيلية.

وبحث اللقاء الاستثمار في التصنيع الغذائي والثروة الحيوانية والصمغ العربي من خلال ثلاث دراسات جدوى لمشاريع صناعية قدمها القنصل حيث وجه الوكيل بدراستها على عجل والتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء اللازم وهي مشاريع اقامة مسالخ للابقار بالسودان ومشروع انشاء وانتاج الدواجن ومشروع صناعة الصمغ العربي وتصديرها بعد صناعتها حسب خطة الدولة حول عدم تصدير المواد الخام وتصديرها كمواد مصنعة كخطوة جادة تدعم الانتاج والانتاجية وتخدم تطلعات الدولتين الصديقتين الاقتصادية.

من جانبه اكد المستثمر البرازيلي والقنصل الفخري لدولة البرازيل الخبير في مجال انتاج وصناعة اللحوم بالسودان د. محمد حسين الزغبي رغبة دولة البرازيل الدخول في الاستثمار في مجال انشاء مسالخ للابقار وانشاء مصانع انتاج اللحوم والدواجن بنقل التجربة البرازيلية الرائدة في هذين المجالين للسودان بهدف زيادة الإنتاجية الاقتصادية والتصدير للخارج وذلك لقرب السودان من أهم الأسواق المستهلكة للحوم والدواجن والابقار خاصة الدواجن والتي تعتبر من اهم مرتكزات الامن الغذائي في العالم.

وأشار الى أن هنالك خطوة موازية للمشروعين تتمثل في اقامة مركز تدريب وبناء القدرات لتزويد الايدي العاملة السودانية بالمهارات اللازمة للاداء الوظيفي في مجال انتاج اللحوم والدواجن اضافة لمشروع صناعة الصمغ العربي.

وفي ذات السياق اكدت مديرة الادارة العامة للتنمية الصناعية الاستاذة فاطمة حسن حسين اهتمام الوزارة بالاستثمار والمستثمرين في مجال الغذاء، مؤكدة تقديم الدعم والتحفيز وتشجيع المستثمرين الدخول في مختلف قطاعات الانتاج الصناعي مرحبة بالوفد باجراء التنسيق اللازم مع الجهات المعنية ودراسة هذه المشاريع المهمة التي قدمها الوفد دعما لزيادة الانتاج مشيدة بتجربة الصناعات البرازيلية في البلاد وجودتها.

الى جانب ذلك اشارت ممثلة دائرة العلاقات الثنائية بإدارة العلاقات الدولية الاستاذة مها النجومي الى مناخ السودان الاستثماري داعية الشركات البرازيلية الدخول للاستثمار في مجال صناعة السكر وملحقاته وغيره من الصناعات كالنسيج والجلود وقطع الغيار، مشيدة بتجربة البرازيل الرائدة في صناعة السكر.

كما تمت دعوة السودان من قبل رئيسة غرفة التجارة البرازيلية للمشاركة وحضور مؤتمر الغرف التجارية العربية البرازيلية الذي سوف يقام في ابريل القادم دعما لتمتين العلاقات وتبادل النشاطات التجارية ونقل الخبرات العربية البرازيلية دعما لاقتصاد الدولتين الشقيقين.

سونا

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