الحكومة: صفوف الخبز ستنتهي بعد (٣) أسابيع

تعهدت الحكومة بانهاء ظاهرة صفوف الخبز في غضون (٣) أسابيع، وقالت” بعد ٣ أسابيع لن يقف مواطن في صفوف الرغيف”.

وعزا رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك في مقابلة بثها التلفزيون القومي ليل ” الثلاثاء” وصول أسعار الدولار الى أرقام قياسية في السوق الموازي الى المضاربات بجانب وجود خلل هيكلي وعدم توفر احتياطي من العملات الاجنبية لدى الحكومة، وكشف عن وجود مخزون يكفي لأكثر من شهر للسلع، وقال ان هناك وفرة في سلعتي الدقيق والوقود لكنه أقر بوجود أشكالية فيما يلي التوزيع، ونفى وجود اتجاه حاليا لاجراء تعديل وزاري، ودعا لمنح الوزراء فرصة للعمل، وأضاف” لكن لو أقتضت الضرورة سنجري تعديل وزاري”، وابدى تحفظه على عبارة ” شكرا حمدوك”، ودعا لعدم التسويق للشخصيات وانما للمشروع الوطني.

من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس التزامهم بأن لا يقف المواطن في صفوف الخبز بعد (٣) أسابيع.

السوداني

شارك الموضوع :



