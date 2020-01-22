تحرير السودان الأم:ضرورة تفعيل آلية جمع السلاح

دعا حزب تحرير السودان الأم الحكومة بمجلسيها السيادي والوزراء بتفعيل آلية جمع السلاح .

وحذر الأمين العام للحزب بولاية الخرطوم محمد حسين إسحق في تصريح لــ ( سونا ) ، من الإنفلات الأمني في ولايات دارفور، بسبب انتشار السلاح في أيدي المواطنيين ، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة سعت في هذا الأمر إلا أنها لم تنفذه بصورة شاملة ، وظل السلاح في أيدي بعض المواطنين الذين أصبحوا يمثلون مهددا رئيسا لبعضهم البعض ، حيث ازهقوا أرواح بريئة في بعض المناطق ،واستغلوا ظروف البلاد الإقتصادية وما تمر به من أزمات في زعزعة الأمن والإستقرار .

وأشار إلي أن الوضع الأمني بولايات دارفور في هذه الأيام يتطلب اتخاذ قرارات وقوانين رادعة وبسط هبية الدولة ، بتمكين قوات الشرطة والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى من القيام بدورها كاملا في حماية أمن واستقرار البلاد ، وملاحقة وقبض كل من ارتكب جرما في حق المواطنيين .

وناشد حسين مجلس الوزراء بالإسراع في تشكيل المجالس التشريعية وتعيين الولاة من أجل سن قوانين تناسب المرحلة .

سونا

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