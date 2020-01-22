حراك لافت للسعودية لرفع السودان من قائمة الإرهاب

كثفت المملكة العربية السعودية من حراكها لرفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وإلتقى وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية، أحمد القطان، بالمبعوث الأميركي إلى ‎السودان، دونالد بوث، وتبادلا وجهات النظر حول أفضل السبل لمساعدة ‎السودان وإعادة أمنه واستقراره والخروج به من الأزمة الحالية. وأكد وزير الدولة السعودي خلال استقباله المبعوث الأميركي للسودان على ضرورة رفع إسم السودان من قائمة الإرهاب الأميركية. مشيراً إلى التصريحات الأمريكية الإيجابية في هذا الشأن. وقال القطان: (المملكة ستكون دوماً شريكاً لخير ومصلحة الأشقاء السودانيين). وطالب بضرورة التنسيق الدولي لمنع الجهات التي تحاول عرقلة المرحلة الإنتقالية في السودان، وإلحاق الضرر به.

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