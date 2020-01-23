تربية الخرطوم تصدر قراراً بوقف الاستثمارات في العقارات المدرسية

أَكّدَ مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم محمد إبرهيم، أن المَناهج أصبحت غير صَالحةٍ، وقال إنّ الطالب عاجزٌ أن يحملها على ظهره فكيف يستطيع حملها في عقله؟ وانتقد الهجمة على مدير المركز القومي للمناهج عمر القرّاي بسبب حديثه عن سحب سور وآيات من المنهج الدراسي.

وقال إبراهيم بحسب صحيفة الصيحة)، إنّ القرآن الكريم لم يرد فيها كلمة احفظ، وإنّ الحفظ خلق جفوة كبيرة لطلاب من القرآن الكريم، وأكد أن الهجمة على القرّاي من جماعة سياسية معينة، واعتبر أن أي إصلاح تعليمي لم يكن مدخله إصلاح وضع المعلم يكون فيه خلل.

وأوضح أن استغلال الأسر للأطفال كعَمَالة سبب من أسباب انتشار الأمية بالخرطوم، وأعلن عن اتجاه لمراجعة تجربة (500) ألف مدرسة عالمية، وأكّد إصدار وزارته قراراً بوقف الاستثمارات في العقارات المدرسية، ونوه إلى الشروع في حصر العقارات المخالفة للبيئة المدرسية توطئة لإغلاقها.

الخرطوم (كوش نيوز)

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