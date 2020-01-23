وزير المالية: رفع تدريجي لدعم الجازولين بعد 6 أشهر#

كشف وزير المالية إبراهيم البدوي “الخميس”عن رفع تدريجي لدعم الجازولين التدريجي يبدأ من النصف الثاني للعام الحالي ولمدة عام كامل، وشدد على أن دعم الحكومة للمحروقات يفتقر للفعالية والعدالة بسبب ظاهرة التهريب.

وأكد البدوي في حوار بالتلفزيون القومي بحسب ما نقلته ” وكالة أنباء السودان الرسمية” ضرورة الانتقال من الدعم السلعي إلى الدعم المباشر للمواطن، مؤكداً أنه الحل الوحيد لمعالجة الدعم السلعي باعتباره قضية محورية ولتأثيره على الاقتصاد، وقال إن تهريب المحروقات أدى إلى الندرة، مشيراً إلى أن السودان يعتبر الدولة الثالثة الأرخص أسعاراً للمشتقات البترولية، وكشف عن اتجاههم لمنح بدل مواصلات في إطار معالجات رفع الدعم الأمر الذي سيوفر 400 مليون دولار من دعم المحروقات، وتوقع استلام مدخرات كبيرة نتيجة لإسترداد الأموال المنهوبة داخل وخارج البلاد، وتابع” هناك مؤشرات كبيرة للأموال المنهوبة بالخارج والتي تدار بسرية من قبل الأجهزة العدلية

السوداني

شارك الموضوع :



