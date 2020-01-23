الحكومة: مستعدون لفتح كافة المسارات الانسانية

أكدت الحكومة “الخميس” استعدادها لفتح المسارات الانسانية وتأمين وصول كل المساعدات لكل مناطق السودان المستهدفة حتى التي لم تصلها المساعدات الإنسانية من قبل.

وقال رئيس لجنة فتح المسارات العميد ركن موسى عمر آحمد بحسب “وكالة أنباء السودان الرسمية” إن اللجنة المشتركة بين الحكومة والجبهة الثورية وقفت في اجتماع بحضور مفوض العون على الترتيبات والجاهزية لفتح المسارات الانسانية للمناطق المتأثرة والتي لم تصلها المساعدات من قبل، مؤكداً جاهزيتهم لتوفير الضمانات وتأمين المساعدات وتمكينها من الوصول لكل المناطق بالسودان

السوداني

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