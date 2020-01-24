سلفا يشرف التوقيع النهائي بين الحكومة وحركة عقار اليوم

أعلن رئيس فريق وساطة جوبا بشأن السلام في السودان، مُستشار حكومة جنوب السودان الفريق توت قلواك، عَن تَوقيع الورقة السياسية والترتيبات الأمنية لمسار المنطقتين الذي تقوده الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار اليوم، بجانب التوقيع على “مسار الشمال” بالجبهة الثورية.

وَأَكّدَ قلواك في تصريحاتٍ بحسب صحيفة الصيحة، عَقِب لِقَاء رئيس جنوب السودان الفريق أول سلفا كير ميارديت مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” بالقصر الرئاسي في جوبا أمس، سير العمل في “مسار دارفور” بصُورةٍ مُمتازةٍ، وأكّد أنّه قَارَبَ على الانتهاء، وكشف عن مَسَاعٍ جارية لإلحاق مسار حركة عبد العزيز الحلو ببقية المسارات، وشدد على عزم القيادة في السودان وجنوب السودان بِعَدَم السّماح لأيّة جِهةً لتخريب العِلاقة بَيْنَ البَلَدَين.

وعَبّرَ قلواك عن إشادة حكومة وشَعب جنوب السودان بالدور الذي يضطلع به النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” في بناء علاقة استراتيجية بين البلدين، وأوضح أنّ “حميدتي” خلال زياراته المُتكرِّرة إلى جوبا يضطلع بثلاثة ملفات: “ملف بناء علاقة استراتيجية بين البلدين وملف السلام في السودان وملف السلام في الجنوب”، وأكّد أنّ حكومة وشعب جنوب السودان يُقدِّران هذا الدور الإيجابي لـ”حميدتي”.

الخرطوم (كوش نيوز)

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