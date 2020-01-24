لجنة التمكين: مراجعة حسابات شركات الكهرباء

أعلن الناطق باسم مجلس السيادة نائب رئيس لجنة إزالة (التمكين) ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، محمد الفكي سليمان أن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، أصدرت قراراً بالرقم (7) بتشكيل لجنة لإزالة التمكين ومحاربة الفساد بقطاع الكهرباء، وستباشر اللجنة عملها فوراً.

وأشار الفكي بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أنها ستعمل على مراجعة الحسابات والقوائم المالية لشركات قطاع الكهرباء، خلال السنوات الماضية، ومدى تطابقها مع المعايير المالية والمحاسبية المعمول بها محلياً وعالمياً.

وأضاف: ستعمل أيضاً على مراجعة الوظائف القيادية، وستراجع جميع المشاريع والتعاقدات التي تم تنفيذها أو قيد التنفيذ، للتأكد من مطابقتها للأسس والضوابط المعمول بها والمتعارف عليها محلياً ودولياً، وتابع: أصدرنا قراراً بالرقم (8) قضى بحل اتحاد المصارف السوداني وتشكيل لجنة لتسييره.

الخرطوم (كوش نيوز)

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