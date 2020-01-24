ارتفاع غير مسبوق في أسعار مواد البناء

شهدت مواد البناء بأسواق الخرطوم ، ارتفاعًا غير مسبوق في الاسعار حيث بلغ سعر سيخ الأسعد (4 و 5) لينية 66,000 جنيه و 3 لينية 72,000 جنيه فقد بلغ سعر سيخ أبانوب (4 و 5) لينية 66,000 جنيه و3لينية7,000ووصل سعر سيخ أوميقا (4 و 5) لينية 63,000 جنيه و 3 لينية 65,000 جنيه وبلغ سعر سيخ القاسم (4 و 5) لينية 63,500 جنيه وسيخ جياد (4 و 5) لينية 63,000 جنيه، أما سيخ الامجد فقد وصل سعر (4 و 5) لينية إلى 63,000 جنيه وبلغ سعر سيخ فرونايل (4 و 5) لينية 63,000 جنيه.

وعزا عدد من التجار هذه الزيادات في الأسعار لارتفاع أسعار الدولار وحول أسعار الأسمنت فقد كشفت الجولة في الأسعار بلوغ سعر طن أسمنت عطبرة 10,500 جنيه بينما بلغ سعر أسمنت صخر 9,800 للطن،.فيما يتعلق بأسعار الرملة فقد وصل سعر قلاب الرملة الكنجر 18 متر إلى 8,700 جنيه أما سعر قلاب الرملة الحمراء 18 متر بلغ 4,500 جنيه ووصل سعر لوري الطوب 4 ألف طوبة 00, 13 جنيه و الخرصانة 18متر 12,00 والف طوبة للبلك التركي 32جنيه والف طوبة بلدي 28الف جنيه تختلف الأسعار.

وأكد النور عبدالباقي ارتفاع أسعار البوهيات ومواد السباكة والكهرباء وارتفع جالون البوهية من (70-95) جنيها والربع من (30-50) جنيها والسنر من (10-20) جنيهات والفرشة 6 بوصة من (10-15) جنيهات وجردل الطلية من (45- 60) جنيها وجردل البوماستك من (100-140) جنيها وجوال الجبص 50 كيلو من (40 -60) جنيها وكرتونة اللحام من (150- 250) جنيها والحنفية من (10-20) والمقعد الافرنجي من (500-800) جنيه والموتور من (200 – 300) والخرطوش نصف بوصة من (10-20) جنيهات ولفة سلك الكهرباء من 2بوصة من (250 -300) جنيها ومواسير السباكة (بى بى سى) من (30- 50) جنيها واللمبة 4 قدم من (30-50) جنيها ومروحة السقف (اورينت) من (900 -970) جنيها الكهرباء جنيها وشكا مواطنون تحدثوا من الارتفاع الجنوني لكافة السلع خاصة مواد البناء موضحين أن المواطن أصبح يكابد من أجل أن يعيش ولا يمكن أن يفي بكافة متطلبات الأسرة فى ظل الارتفاع المتصاعد فى كافة السلع وقال المواطن احمد عمر مافى أي حاجة ارتفعت تاني نزلت والله يكون فى العون.

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