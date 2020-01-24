كلوب يعلق على إصابة ماني.. ولديه “أمنية”

تحدث الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، الخميس، عن إصابة السنغالي ساديو ماني، مشيرا إلى “أتمنى ألا تكون سيئة ولكن علينا الانتظار”.

وحافظ ليفربول على سلسلة اللا هزيمة في الدوري بعدما نجح في الانتصار بصعوبة على حساب ولفرهامبتون على ملعب الأخير 2-1، بفضل هدف متأخر من البرازيلي فيرمينو في لقاء شهد خروج ماني مصابا في الشوط الأول.

وقال كلوب: “ماني شعر بالأسف الشديد بسبب خروجه مصابا من الملعب”.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “أتمنى ألا تكون سيئة. تبدو كإصابة عضلية ولكن علينا الانتظار ليوم الجمعة لمعرفة ذلك”.

ويتوقع كلوب صعوبة مشاركة ماني في الثلاث مباريات المقبلة لليفربول أمام شروسيري تاون في كأس إنجلترا، الأحد، وأمام وست هام، الأربعاء، وساوثمبتون، السبت، في الدوري، وتحدث قائلا: “من الصعب ذلك. شروسيري ثم وست هام ثم ساوثمبتون. هذا صعب”.

وعن اقتراب حسم لقب الدوري، قال كلوب: “سينتهي الدوري عندما ينتهي بشكل رسمي. لماذا علينا الحديث عن ذلك من الأساس؟ نواصل طريقنا ونواصل البحث عن حلول للمباريات الصعبة المقبلة وعلينا الانتظار للنهاية”.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة الـ67 في صدارة ترتيب الدوري، وبفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ولـ”الريدز” مباراة مؤجلة.

سكاي نيوز عربيه

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