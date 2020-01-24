والي الجزيرة يوجه بردع المتلاعبين بقوت المواطنين

شدد اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف على فرض عقوبات مشددة ورادعة على المتلاعبين بسلع الدقيق والوقود المدعومة.

جاء ذلك لدى مخاطبته صباح اليوم بأمانة حكومة الولاية بمدني قوة الشرطة العسكرية التابعة للفرقة الأولى مشاة بقيادة النقيب أحمد محمد ساتي والملازم أول أحمد سيد أحمد سليمان التي ضبطت 55 جوال دقيق وأكثر من 6 آلاف قطعة عيش مخبأة بسوق مدني لبيعها في السوق الأسود. ولفت الوالي للجهود الكبيرة التي قادتها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى للتضييق على المتلاعبين بقوت المواطنيين، داعيا لاستكمال الحلقة من الجهات القانونية والعدلية لتفعيل القوانين والتشريعات الرادعة لتتكامل مع جهود القوات النظامية وتطبيق قانون الطوارئ إذا لزم الأمر حفظا لحقوق المواطن، معبرا عن إشادته بالشرطة العسكرية في ضبط الدقيق والوقود ومتابعته، موجها بالتحفظ على الدقيق لحين استصدار قانون رادع يحمي حق المواطنين، مناشدا المواطنين التبلغ الفوري لدى الجهات الأمنية عن المتلاعبين بقوت المواطن.

من جانبه كشف قائد القوة أن الضبطية تمت في مجمع الأفران بمدني تمثلت في 55 جوال دقيق زنة ٥٠ كيلو مدعوم وضبط أكثر من 6 آلاف قطعة عيش تم بيعها مباشرة للمواطنين، معلنا استمرار الحملات لضبط توريع وبيع الخبز.

سونا

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