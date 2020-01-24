الناطق الرسمي لجيش السودان: الاوضاع في ابيي تحت سيطرة قيادة البلدين

أكدت القوات المسلحة عدم صحة الأنباء التي تم تداولها في وسائل الاتصال الاجتماعي حول احتلال قوة دفاع شعب جنوب السودان لمدينة ابيي.

وقال بيان من الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد دكتور ركن عامر محمد الحسن ل (وكالة السودان للأنباء) إن الاوضاع تحت سيطرة القيادة في البلدين وفيما يلي تورد سونا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة

العميد دكتور ركن عامر محمد الحسن محمد أحمد

راجت في وسائل التواصل الإجتماعي أنباء عن إحتلال قوة دفاع شعب جنوب السودان لمدينة أبيي، وفي هذا الصدد نؤكد عدم صحة ما تم تداوله وأن الأحوال بمدينة أبيي عادت إلى طبيعتها وتمت تسوية المشكلة عبر لجان التعايش السلمي بمنطقة أبيي .

وسياسياً إلتقى وزيرا الدفاع للبلدين بمدية جوبا وإتفقا على خارطة لحل المشكلة القائمة بين الأطراف في مربع أبيي .

ونكرر ونطمئن شعبنا الكريم بعودة الأوضاع إلى طبيعتها وندعو الجميع لعدم الإلتفات للشاعات . وحالياً فإن الاوضاع تحت سيطرة القيادة في البلدين .

العميد دكتور ركن عامر محمد الحسن محمد أحمد

الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة

الخرطوم 24-1-2020

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