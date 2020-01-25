توتنهام يغازل بيل مجددا

عاد نادي توتنهام لإثارة الشكوك حول إمكانية مغادرة النجم الويلزي جاريث بيل صفوف ريال مدريد، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لتوتنهام على شبكة “إنستجرام” أحد الأهداف المميزة لبيل بقميص السبيرز.

وهذه هي الواقعة الثانية لحساب توتنهام، بعد أن قام بالأمر ذاته قبل ثلاثة أيام.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الفيديو الأخير أعاد إثارة الشائعات في الميركاتو، وجعل الجميع يتحدث عن الصفقة بمواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن وكيل بيل نفى مؤخرًا إمكانية رحيل النجم الويلزي عن ريال مدريد، على سبيل الإعارة، وهي صيغة العرض الذي تقدم به توتنهام لاستعادة اللاعب وفقا لتقارير إسبانية.

موقع كورة

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