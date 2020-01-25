النيلين
اقتصاد وأعمال

عقوبة رادعة لصاحب (فرن) تلاعب في الخبز

0
خبز - عيش - رغيف - مخبز - فرن

قضت محكمة جنايات امبدة بالسجن شهراً والغرامة (25) ألف جنيه على صاحب “فرن” ضبطته لجان المقاومة يهرب الخبز بالباب الخلفي لبيعه لاصحاب المطاعم ويحرم المواطنين منه.

وقال شاهد عيان بحسب صحيفة السوداني الدولية بان المواطنين وجدوا المخبز مغلقاً وعندما سألوه قال انه ليس لديه عمال، فظلت لجان المقاومة تراقبه من بعد، وبعد نصف ساعة من تفرق المواطنين رأوه يحمل جوالات الخبز بالباب الخلفي على متن “ركشة” وفوراً اقتادوه الى قسم الشرطة وتم بيع الخبز للمواطنين وقدم للمحاكمة التي انزلت عليه عقوبة رادعة.

الخرطوم: (كوش نيوز)

شارك الموضوع :

اترك تعليقا

حفظ بياناتي حتى اتمكن من التعليق مرة أخرى دون الحوجة لإدخالها

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.