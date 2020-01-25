تيار المستقلين:توقيع الاتفاق الإطاري إنتصار للثورة

إعتبر تيار المستقلين الوطنيين الأحرار توقيع الاتفاق الاطاري بين الحكومة والحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار بمثابة انتصار كبير للثورة السودانية التي جعلت السلام هدفا رئيسيا من أهدافها.

واوضح الاستاذ عثمان ابراهيم الطويل رئيس التيار في تصريح /لسونا /ان النجاح الذي تحقق جاء بفضل التوافق الكبير بين مجلسي السيادة والوزراء حيال عملية السلام مبينا ان هذه الخطوة بمثابة بشارة خير لبقية مسارات التفاوض معربا عن أمله أن يتم إختراق في المسارات الاخري حتي يكون السلام شاملا وعادلا.

وناشد الطويل كل الاحزاب والقوي السياسية لدعم عملية السلام وعدم اتخاذها قضية للتنافس الحزبي او المزايدة السياسية واضاف ” ينبغي ان يكون هناك فرق بين معارضة الوطن ومعارضة الحكومة فمعارضة الحكومة حق دستوري وقانوني ولكن معارضة الوطن خيانة باعتبار أن السلام خط أحمر” ،منوها الي ان الحرب تدمر البلاد وتعطل التنمية وتجبر المواطنين علي الهجرة القسرية من مناطقهم. وأشاد بالحكمة والمرونة التي اتسم بها طرفا الاتفاق والتي ساهمت في سرعة التوصل الي هذا الاتفاق.

ودعا رئيس تيار المستقلين الوطنيين الأحرار مبعوثي السلام الدوليين للعب أدوار ايجابية تدعم تحقيق السلام والاستقرار في البلاد وتسهم في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب حتي يعود لموقعه الطبيعي في محيطه الاقليمي والدولي.

سونا

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