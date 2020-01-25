الزمالك وصن داونز هل توقع عقوبة على “شيكابالا” بسبب ارتدائه قميص يحمل اسم نجله… “كاف” يجيب

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، حقيقة توقيع عقوبة على محمود عبدالرازق “شيكابالا”، لاعب الزمالك، بسبب تغيير اسمه على القميص الخاص به لاسم نجله “آدم” خلال مباراة مازيمبي، في دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة.

وقال عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي، شيهو ديكو، في تصريحات خاصة لـ”الوطن سبورت”: “ستُوقع عقوبة على اللاعب أو النادي في حال عدم حصوله على إذن”.

وأضاف “كل ناد مطلوب منه تسجيل اسم اللاعب والرقم واسمه على التيشرت، وفي حالة وجود أي تغيير لابد من الحصول على إذن من المُعين من قبل الاتحاد الأفريقي لمراقبة المباراة، والمسؤول عن التنظيم من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم”.

وظهر قائد فريق الزمالك محمود عبد الرازق “شيكابالا”، أمام فريق مازيمبي الكونغولي مرتديًا قميصًا يحمل اسم نجله “أدم”.

وتعادل الزمالك مع مازيمبي سلبيا، مساء اليوم، في خامس جولات المجموعة الأولى، بدوري أبطال أفريقيا، على ملعب السلام بالقاهرة.

التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة الثامنة في المركز الثاني للمجموعة، فيما رفع رصيد مازيمبي للنقطة الـ11 في المركز الأول.

هذه نتيجة ضمنت صدارة الفريق الكونغولي للمجموعة الأولى، فيما تجعل الزمالك بحاجة لعدم فوز بريميرو دي أوجوستو على زيسكو غد السبت لضمان التأهل إلى الدور المقبل رسميا.

سبوتنيك

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