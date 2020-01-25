بجوار ميسي ورونالدو… متحف الشمع في لندن يصنع تمثالا لمحمد صلاح

ينتظر محمد صلاح، نجم منتخب مصر، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، صنع تمثال خاص به في متحف الشمع الموجود في العاصمة البريطانية لندن.

وأعلن محمد صلاح، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بدء المتحف في عمل هذا التمثال.

وظهر محمد صلاح في مقطع الفيديو خلال التحضير لصنع تمثال له في متحف الشمع في لندن، قائلا: “أنا مو صلاح في متحف الشمع، لتجهيز التمثال الخاص لي”.

وتضمن الفيديو أخذ تفاصيل وجه الفرعون المصري ومقاسات جسده تمهيدا لعملية التصميم.

تجدر الإشارة إلى أن متحف شمع مدام توسو “Madame Tussauds” يعد من أشهر متاحف الشمع في العالم يوجد مقره الرئيسي في لندن وله فروع في دول أخرى وسُمي هذا المتحف نسبةً إلى توسو مؤسستهُ.

ويحتوي على تماثيل للشخصيات العالمية البارزة في جميع المجالات، ويأتي من نجوم الرياضة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الثنائي الأفضل بالعالم.

سبوتنيك

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