تحوطات بمطار الخرطوم و تدابير لمواجهة فيروس “كورونا”

رفعت وزارة الصحة الاتحادية، درجة التأهب القصوى، لمجابهة ظهور أي حالة مشتبه فيها، أو محتملة لفيروس “كورونا” بالسودان. وقال مدير إدراة الوبائيات بوزارة الصحة الاتحادية، د. بابكر المقبول، لـ(مصادر)، اليوم “السبت”، إن الوزارة وضعت جملة من السيناريوهات لمواجهة أي طارئ، من بينها مراقبة الوافدين من الصين، سواء كانوا مواطنين سودانيين أو أجانب، باعتبار أن المرض ظهر بإحدى المدن الصينية.

وأعلن المقبول، عن تجهيز مركز للعزل بمستشفى الخرطوم التعليمي “القديم”، فضلاً عن تجهيز إسعافات للطوارئ بمطار الخرطوم، مؤكداً توفر المصل، وقطع بعدم ظهور أي حالة حتى الآن بالسودان.

وأوضح مدير إدراة الوبائيات، أن الوزارة “ستقوم بأخذ عناوين وهواتف الوافدين من الصين لأجل المراقبة، واحتجاز المشتبه فيه لمدة ثلاثة أيام، منوهاً إلى أن السلطات الصحية قامت بذات الإجراءات عند ظهور إنفلونزا الخنايز في بعض الدول.

وأعلنت الصين، “السبت”، عن وفاة (41) شخصاً حتى الآن بسبب فيروس “كورونا” الجديد، الذي أصاب أكثر من (1300) شخص على مستوى العالم في الوقت الذي سارعت فيه السلطات الصحية في شتى أنحاء العالم لمنع حدوث وباء عالمي.

الخرطوم ( كوش نيوز )

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