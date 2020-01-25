“الدقير”: أبيي من القنابل الموقوتة التي تركها النظام السابق

دعا رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير الحكومة الانتقالية إلى وضع قضية أبيي في صدارة أجندتها السياسية، وقال إن أبيي واحدة من القنابل الموقوتة التي تركها النظام السابق، مؤكداً أن هناك اهمالاً وعدم اهتمام بقضية أبيي.

وقال الدقير في ندوة جماهيرية بمدينة المجلد بحسب صحيفة المجهر أمس، إن التغيير الذي حدث يوفر فرصة حقيقية لحل القضية مع دولة الجنوب، بما يحقق التعايش السلمي في المنطقة، مؤكداً حرصهم على حياة المواطنين من الطرفين، وأن تحل المشكلة بالحوار والتفاهم بين المكونات المختلفة.

ودعا الحكومة إلى الدفع بهذه القضية إلى صدارة الأجندة السياسية خاصة وأن جوبا تلعب دوراً إيجابياً في احتضان مفاوضات السلام بين الأطراف السودانية.

الخرطوم (كوش نيوز)

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