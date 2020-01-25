برشلونة “ستين” يسقط بأرض “الخفافيش” بثنائية نظيفة

أسقط فريق فالنسيا ضيفه الكبير برشلونة بهدفين نظيفين، اليوم السبت في المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح فريق “الخفافيش” التسجيل منذ الدقيقة 48 بعد تصويبة للأورغوياني ماكسي غوميز حولها جوردي ألبا إلى شباك فريقه، قبل أن يعود غوميز ليسجل الهدف الثاني لفالنسيا في الدقيقة 77.

وكان نجم المباراة ماكسي غوميز قد أضاع ركلة جزاء في الشوط الأول وبالضبط في الدقيقة 12.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد برشلونة عند 43 نقطة في صدارة ترتيب الليغا مؤقتا، بينما رفع فالنسيا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس.

وبات الفريق الكتالوني مهددا بفقدان الصدارة لصالح غريمه ريال مدريد الذي يلعب غدا الأحد أمام مضيفه بلد الوليد.

عربي 21

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