والي غرب كردفان يحذرمن المساس بالامن والاستقرار

حذر والي غرب كردفان اللواء الركن عبدالله محمد عبدالله الذين يروجون للمظاهرات والمسيرات والمتلاعبين بأمن الوطن والمواطن بان الاجهزة النظامية ستتصدي لهم، مناديا في هذا الصدد كافة شرائح المجتمع بعدم الاستجابة لدعوات التظاهر التي تهدف لزعزعة الامن والاستقرار مضيفا “لا تلاعب في أمن المواطن “.

وقال لدي مخاطبته اللقاء الجماهيري بإدارية قليصة بمحلية ابوزبد والتي زارها متفقدا المرافق الصحية والتعليمية وافتتاح قسم شرطة المنطقة قال ان ثورة ديسمبر قامت من اجل سكان الهامش مبينا ان البلاد تعاني من ازمة قتصادية تحتاج تضافر الجهود والصبر والوحدة والتماسك من اجل الرفعة والنماء .

واوضح الوالي ان من اولويات موازنة العام الحالي الاهتمام بخدمات الصحة والتعليم والمياه.

ونادي مجتمع قليصة لتجاوز العصبية والحزبية ومضاعفة الجهد الشعبي من اجل الارتقاء بالخدمات وتحقيق الاستقرار.

واشاد سيادته بالجهد الشعبي الذي بذله المجتمع المحلي ومساهمته في تشييد قسم الشرطة بالادارية.

سونا

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