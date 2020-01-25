السودان يبدأ في فى تنفيذ خطة لمنع تسرب جائحة كرونا

بدأ السودان في فى تنفيذ خطة لمنع تسرب جائحة كرونا التى حدثت بجمهورية فى الصين وذلك منذ صباح الخميس حيث اجتمع المسئولون من وزارة الصحة الإتحادية بسلطات مطار الخرطوم وجميع الشركات العاملة لتفعيل أنشطة المراقبة لجميع الرحلات الدولية الواصلة لمطار الخرطوم الدولى.

وأكد الدكتور بابكر المقبول مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بالوزارة أنه وفي إطار استعدادات وزارة الصحة السودانية لجائحة كرونا التى حدثت بجمهورية فى الصين ظلت الوزارة تتابع الأمر عن كثب وعقدت عدة اجتماعات متواصلة منذ صباح الأربعاء الماضى، حيث تم إجتماع مشترك بين مدراء الأقسام المختلفة بإدارة الطوارى ومكتب الصحة العالمية تم الإطلاع فيه على الموقف العالمى وما هو مطلوب من السودان للبدء فى انفاذه على وجه السرعة تحسباً لخروج أو دخول شخص مصاب عن طريق الرحلات الجوية أو البحرية أو الأرضية.

وقال إن الإجتماع خلص لتقييم سريع لإحتياجات مطار الخرطوم ومركز العزل بمطار الخرطوم واحتياجات وزارة الصحة الولائية كمراكز للعلاج الجائحي ومعمل الصحة القومى مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات تتم ببورتسودان لتقييم المطار والميناء البحرى والمعمل القومى للصحة.

واوضح المقبول أنه بعد وصول نتائج هذا التقييم يخضع الأمر مباشرة لوضع الخطة الوطنية الشاملة للإستعداد والإستجابة لمجابهة الكرونا مضيفاً أن هنالك اجراءات عاجلة بداءنا فى تنفيذها منذ صباح الخميس حيث إجتمعنا مع سلطات مطار الخرطوم وجميع الشركات العاملة لتفعيل أنشطة المراقبة لجميع الرحلات الدولية الواصلة لمطار الخرطوم الدولى.

وقال إن دخول المرض ليس قاصراً على خطوط واحدة أو بلد واحد، لذلك تجرى مراقبة كل الطيران الواصل للسودان لأن المصابين قد يكونوا فى خط من الخطوط مؤكداً أن المراقبة ستسمر 24 ساعة بطاقم صحى مدرب سبق أن تعامل فى مثل هذه الجائحة فى المرات السابقة عندما كانت الجائحة العالمية لإنفلوذا الخنازير.

وأضاف أنه سيتم إعداد مركز المعالجة بالمطار وإستلامه صباح الغد كما تم دعم أسطول المطار الإسعافى بعربة إسعاف ثالثة حيث توجد بالمطار عربتان تتبع للشركة وأخرى رابعة حتى تكون إجراءات نقل المرضى لمراكز المعالجة سهلة.

واشار إلى أن احتياجات المركز القومى تم اعدادها حيث يقديم جزء منها من منظمة الصحة العالمية فى إطار استعداداتنا للجائحة والأوبئة السائدة فى البلاد و قدمنا بطلبه الأربعاء سيصل فى أعجل فرصة ممكنة.

وأبان بأن إجتماع اللجنة العليا لمجابهة الطوارى بالوزارة غداً الأحد ويضم كل الوزارات ذات الصلة وكل المنظمات ووكالات الصحة العالمية لأجل متابعة العمل لحماية البلاد من هذه الجائحة مشيراً لقيام أنشطة تدرييية والتوعية الصحية وتجهيز الكوادر البشرية وتمليك المعلومة ونشر الوعى الصحي بين الكوادر الصحية والعاملة بمطار الخرطوم والوعى العام لكل أهل السودان بالإضافة لحملة توعوية مكثفة عن طريق الأسافير والرسائل القصيرة عن طريق الإذاعة والتلفزيون.

وأوضح أن كل شخص مشكوك فيه يوخذ لفحص معملي وتؤخذ العينة من المطار وفحصها فى المعمل ثم إرسال عينة خارج السودان للتاكيد مشيراً لإمكانية حجر صحى يتوسع قليلاً به أطباء الطوارى والصدرية لعلاقة المرض بالصدر مؤكداً وجود كادر تمريض وعيادة مجهزة بالمطار.

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