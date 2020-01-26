الصين تعلن التوصل لدواء مضاد لفيروس كورونا

أعلنت السلطات في بكين اليوم الأحد عن التوصل لدواء مضاد لفيروس “كورونا” المتفشي في البلاد والذي أسفر عن مقتل 56 شخصا وأكثر من ألف إصابة وفقاً لروسيا اليوم.
وقال ما جياو ويه وزير الصحة إن الدواء في مراحل الإختبار الأخيرة وسيكون متوفرا مجانا خلال الساعات القادمة.
وأوضح أن هناك خطة وقائية وطنية أوكلت إلى الجيش للتصدي لهذا الفيروس.
صحيفة المرصد
1 تعليق
الصينيون نقلوا لنا أمراض الحيوانات المفترسة والحشرات والخنازير بسبب فوضاهم وبشاعة أطعمتهم المحرمة كلها في الإسلام فعلى العالم كله الاطلاع على محرمات الأطعمة في الاسلام حتى ولو بغير اعتناق الإسلام لضمان عدم تكرار الأوبئة التي تخرج من بؤر الفوضى الغذائية. يجب مراقبة الأسواق عالميا ومحاربة بؤر الفوضى والقذارة والتلوث لأن الشر يعم والعالم قرية.