الصين تعلن التوصل لدواء مضاد لفيروس كورونا

أعلنت السلطات في بكين اليوم الأحد عن التوصل لدواء مضاد لفيروس “كورونا” المتفشي في البلاد والذي أسفر عن مقتل 56 شخصا وأكثر من ألف إصابة وفقاً لروسيا اليوم.

وقال ما جياو ويه وزير الصحة إن الدواء في مراحل الإختبار الأخيرة وسيكون متوفرا مجانا خلال الساعات القادمة.

وأوضح أن هناك خطة وقائية وطنية أوكلت إلى الجيش للتصدي لهذا الفيروس.

صحيفة المرصد

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