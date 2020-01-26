الحرية والتغيير تنفذ وقفة احتجاجية بمحلية الجبلين

نفذت قوى اعلان الحرية والتغيير بالتنسيق مع لجان المقاومة والخدمات بمحلية الجبلين بسوق الجبلين اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بعدد من المطالب تتعلق بالخدمات ومعاش الناس.

وقال الأستاذ فضل محمد فضل ممثل قوى اعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة والخدمات بالمحلية في تصريح لـ (سونا ) ان المطالب سيتم تسليمها في مذكرة لحكومة الولاية لإيجاد حلول جذرية لها ، داعيا لضرورة الاهتمام بالمصلحة العامة والتي تسهم في تحقيق العدالة المجتمعيه المشتركة بين مكونات المجتمع .

وأضاف فضل ان الوقفة تطرقت لموضوع الخبز وكيفية توزيع الدقيق المدعوم علي الأفران واستمرارية المشاركة في الرقابة والتوزيع ، مشيرا الي أن المحلية تعاني من تردي كبير في البيئة مما يتطلب التدخل العاجل،لافتا لمطالبتهم تخطيط مدينة الجبلين في المدخل الشرقي و الرئيسي للمدينة لظهور المعالم الحقيقيه للمحلية والتخطيط السليم.

سونا

شارك الموضوع :



