جريمة تهز بريطانيا.. لقي مصرعه بعد أن سجل هاتريك لفريقه

عثرت السلطات البريطانية على جثة اللاعب جوردان سينوت، البالغ من العمر 25 عاما، مملئة بجروح خطيرة، في الساعات الأولى من صباح السبت بمدينة ريتفورد.

وأكد نادي ماتلوك تاون، الذي يلعب بالدرجة السابعة في إنجلترا، خبر وفاة لاعبه، على صفحته الرسمية في تويتر، بعد أن سجل له سينوت 3 أهداف في آخر مباراة له مع الفريق.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل هذه الجريمة بعد أن تم العثور على اللاعب فاقدا للوعي بسبب تكسير جمجمته.

وقال المحقق في القضية إن “الحادث وقع في وقت مزدحم للغاية، ونعتقد أنه لا يزال هناك عدد من الشهود الذين لم يتقدموا بعد والذين قد يحملون معلومات حيوية بشـأن كيف فقد شاب حياته بشكل مأساوي”.

وبحسب تقارير الشرطة فإن المشتبهين بهم مجموعة مكونة من 8 رجال ونساء.

سبوتنيك

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