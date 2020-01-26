القراي :النظام البائد تعمد تدمير المجتمع من خلال المناهج

أكد عمر القراي مدير المركز القومي للمناهج المضي قدماً في تغيير المناهج رغم اللغط والجدل الكثيف حول استبعاد الدين عن المنهج – على حد قوله- مؤكداً عدم المساس بالدين وإخراجه من المنهج، وأضاف بل نريد أن نجعل مقرراتنا المدرسية أكثر لطفاً وسنستخدم المنهج التفاعلي وتشجيع الرحلات المدرسية.

وقال عمر القراي في المؤتمر الدولي للتعليم بقاعة الصداقة أمس (السبت)، بحسب (صحيفة اليوم التالى ) إن النظام البائد تعمد تدمير المجتمع من خلال المناهج التي تفتقر للكثير من المعلومات، لافتاً إلى أن أبناءنا لا يعرفون شيئاً عن مناطقهم والدول المجاورة لهم ، ولفت إلى ضرورة التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه التعليم خاصة تغيير المناهج، وقال لدينا مشكلة في التسامح والتعايش رغم التنوع في البلاد، وأضاف قائلاً : “نعمل الآن على التعليم المدني في المدارس الابتدائية غير الاهتمام بالتربية البدنية واستخدام المنهج التفاعلي والتدريب والاعتماد على الأنشطة الصفية داخل وخارج الفصل لتحفيز الطلاب باتباع أساليب مختلفة للتعليم تعتمد على تقييم المعلم والطالب واعتماد مبدأ الرقابة، مشيراً إلى الاهتمام بالتعليم الفني فضلاً عن الاهتمام بالفنون الجميلة والموسيقى لترقية الروح والإحساس لدى الطلاب ولتطوير التفكير الشخصي.

الخرطوم ( كوش نيوز)

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