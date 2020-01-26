وزراء الدولة يؤدون القسم أمام البرهان

أدى القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري اليوم كل من السيد عمر قمر الدين إسماعيل وزيرا للدولة بوزارة الخارجية، السيد استيفن أمين ارنو وزيرا للدولة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس هاشم محمد ابنعوف سليمان وزيرا للدولة بوزارة البنى التحتية والنقل، بحضور رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ورئيس القضاء مولانا نعمات عبد الله محمد خير والأمين العام لمجلس السيادة اللواء الركن أسامة الصديق جاد الله.

وأقر وزير الدولة بالعمل في تصريح صحفي عقب مراسم أداء القسم بحسب( سونا) بوجود تحديات كبيرة في مجال عمل الوزارة باعتبارها الجهة المعنية بمعاش الناس وتخفيف أعباء المعيشة عنهم، وأكد أنه سيبذل كل ما في وسعه حتى يكون سندا للحكومة بالتنسيق والتعاون مع نظرائه من الوزراء.

إلى ذلك أعرب وزير الدولة للبنى التحتية عن شكره وتقديره على الثقة الكبيرة التي أولاها له رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء لتولي هذا المنصب، مشيرا إلى أنه لن يألو جهدا في أن يكون أهلا لهذه الثقة.

وأكد ابنعوف أهمية التفكير والتنفيذ الجمعي لكل الخطط والبرامج بمشاركة كافة أبناء الشعب السوداني، ولفت إلى أهمية الشراكة الهندسية والمعرفية لإعداد الرؤى الاستراتيجية للوزارة.

الخرطوم ( كوش نيوز )

شارك الموضوع :



