سفارة السودان بالقاهرة تحذر السودانيين من غرامات مخالفة الإقامة في مصر

حذرت سفارة السودان بالقاهرة، المواطنين من غرامات تفرضها السلطات المصرية على مخالفي شروط التأشيرة والإقامة، مبينة أن السلطات المصرية تفرض غرامات على مخالفي مدة التأشيرة بمبالغ تتراوح ما بين (ألف إلى 2000) جنيه خلال السنة الأولى ومن (3000 إلى 5) آلاف لمخالفي السنة الثانية ومن (5 إلى 6) آلاف لمن يخالف شروط الإقامة لأكثر من ثلاث سنوات.

وقال بيان صادر عن السفارة السودانية بالقاهرة تحصلت (المجهر) على نسخة منه أمس، إن السفارة تهيب بجميع المواطنين السودانيين المتواجدين في جمهورية مصر والواصلين حديثاً التأكد من مطابقة وجودهم هناك لفترة التأشيرة الممنوحة لهم حتى لا يتفاجأوا بغرامات تفرض عليهم.

ودعت السفارة السودانيين المقيمين في مصر للدراسة أو العمل أو العلاج بمراجعة فترة إقاماتهم وتجديدها حتى لا يضطروا لدفع غرامات عند مغادرتهم لمصر.

الخرطوم ـ المجهر

شارك الموضوع :



