وزير المالية يستعرض للمبعوث الأمريكي الإصلاحات الاقتصادية

استعرض الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بمكتبه الأحد مع المبعوث الأمريكى السيد دونالد بوث الجهود التي تقوم بها وزارة المالية للإصلاح الاقتصادي عبر موازنة 2020 والتي سعت لمعالجة الاختلالات الهيكلية المالية، بهدف توفير الحياة الكريمة للمواطن، ولتقليل حدة الفقر وللاستغلال الأمثل للموارد، للتحول من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الإنتاجي.

كما اتفق الجانبان على أهمية مؤتمر المانحين والذي يعقد قبل منتصف العام.

وأوضح البدوي للسيد دونالد الخطط والبرامج التي تعمل بها وزارته لإحداث تنمية مستدامة في دعم القطاعات الزراعية والصناعية والحماية الاجتماعية .

كما دعا وزير المالية المبعوث الأميركي للتعاون مع السودان في كيفية إزالة العقبات في التحويلات المصرفية والتي أصبحت عائقاً رئيساً أمام سودانيي المهجر لدعمهم حكومتهم.

الخرطوم 26-1-2020م (سونا)

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