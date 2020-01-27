منظمة أسر الشهداء تناقش الملف مع وفد الكونغرس

ناقش ممثلون لمنظمة أسر الشهداء مع وفد الكونغرس الامريكي في اجتماع مشترك امس الاحد مسألة رفع الحصانات بالنسبة للقوات التي استهدفت الثوار، وتطبيق برنامج حماية الشهود والادلة من الإتلاف، وتكوين فرق فنية للبحث عن الاسلحة المستخدمة في ذلك وتحليل البيانات الخاصة بحالات الانتهاكات التي تمت في أثناء الحراك الثوري.

وبحسب بيان صادر من المنظمة ووفقاً لصحيفة السوداني الدولية فان البيان مذيل باسم فرح عباس رئيس منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر فان وفد الكونغرس وعد بتقديم المساعدة في كل ما يضمن تحقيق العدالة المطلوبة.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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