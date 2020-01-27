نيابة الفساد تحقق مع يوسف عبد الفتاح وعبد الرحيم

حققت نيابة الفساد و المال العام أمس الأحد, مع الوالي الأسبق لولاية الخرطوم الفريق عبدالرحيم محمد حسين، والقيادي الاسلامي العميد، يوسف عبدالفتاح، حول تهم متعلقة بتجاوزات وتوزيع قطع أراضٍ بالمدينة الرياضية بالخرطوم.

وأشارا إلى أن توزيع الأراضي حول المدينة الرياضية كان أمر تنفيذي لقرارات من رئاسة الجمهورية.

وبحسب صحيفة السوداني الدولية، يذكر أن المتهمان كانا ضمن من تم القبض عليهم للتحقيق في بلاغ انقلاب 1989م، وكأن أمر القبض صادر من نيابة الخرطوم شمال.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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