نائب رئيس الحزب الاتحادي يتوجه الي جوبا

توجه نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل السيد جعفر الميرغني صباح اليوم الاثنين إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان تلبية لدعوة من الحركة الشعبية الحزب الحاكم في جنوب السودان يرافقه وفد كبير من قيادات الحزب الاتحادي يضم اكثر من ٣٠ قياديا.

واوضح الحزب فى تعميم صحفى تلقت سونا نسخة منه ان الوفد سيبحث مع الحركة الشعبية بجنوب السودان سبل تطوير العلاقة بين الحزبين وتبادل وجهات النظر معها حول القضايا التي تهم البلدين و المنطقة والتشاور حول شؤون الساعة ودفع ودعم مساعي السلام التي ترعاها حكومة جنوب السودان. وذكر الحزب فى التعميم الصحفى ان نائب رئيس الحزب الاتحادي السيد جعفر الميرغني سيقوم خلال هذه الزيارة التي تمتد على مدى يومين بنقل رسالة للرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان من السيد رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي مولانا السيد محمد عثمان الميرغني فضلا عن اللقاء مع القائد عبدالعزيز الحلو وعقد جولة من المفاوضات بين الحزب الاتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال وتبادل الرأي بين الطرفين حول مجمل القضايا والتطورات والتوقيع علي اعلان جوبا المشترك بين الجانبين لتطوير اتفاقية القاهرة الموقعة بينهما. كما سيلتقي الميرغني و الوفد خلال الزيارة بعدد من قيادات فصائل الجبهة الثورية المتواجدين بجوبا.

ويضم الوفد المرافق للسيد جعفر الصادق الميرغنى المتوجه لجوبا عاصمة جنوب السودان الشيخ الخليفة مبارك بركات والدكتور الخليفة صلاح سرالختم الدكتور جعفر أحمد عبدالله،نورالدين بركات،معتز عثمان الفحل،احمد محمد الحسن الاموي،إسماعيل يعقوب رحال وعمر خلف الله،محمد فاروق علي،العجبة محمود حسين، عمرعبدالعزيز البدوي

سيف الدين شريف،صلاح القنالي،كوثر علقم،محمد ميرغني ادريس،احمدالمصطفي احمد

اسامة يوسف احمد يوسف،احمد عبدالله،منصور بلة،عيسي احمد الحاج،هشام الزين عيسي

عوض الباري السر،أسامة عطا المنان،عيسي كباشي عيسي بالاضافة لوفد اعلامي

سونا

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