التلفزيون السوداني يطرد 16 إخوانيا من مواقع قيادية

أصدر وكيل أول وزارة الإعلام السودانية، ومدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون المكلف رشيد سعيد يعقوب، الأحد، قرارا بطرد ١٦ عنصرا إخوانيا من مناصب قيادية بالهيئة.

إوتضمن القرار، الذي اطلعت عليه “العين الإخبارية”، إعفاء هذه العناصر من مناصبهم كمديرين لإدارات مختلفة بهيئة الإذاعة والتلفزيون، وتكليف آخرين بديلا عنهم.

من جهته، أشار رشيد إلى أن القرار يأتي في إطار ترتيبات العمل بهيئة الإذاعة والتلفزيون، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

ومطلع الشهر الجاري، أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قرارا قضى بإعفاء الإخواني إبراهيم البذعي من منصب مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون وتكليف وكيل أول وزارة الإعلام رشيد سعيد يعقوب بتسيير مهام الهيئة.

بوابة العين الاخبارية

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