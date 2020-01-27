وزير العدل يلتقي وفد منظمة التجارة العالمية

أشار وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري الى اصدار التشريعات التي تتوافق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، وترجمتها الى اللغة الانجليزية بواسطة ادارة التشريع بالوزارة جاء ذلك لدى لقائه ظهر امس وفد منظمة التجارة العالمية.

و رحب د. نصر الدين بزيارة الوفد مشيرا الى الدور الذي تقوم به وزارة العدل و المتمثل في سن التشريعات ذات الصلة بمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية مبينا ان وزارته قد قامت عبر اداراتها المختلفة بدور كبير في هذه المهمة، وابدي الوفد استعداده لدعم السودان حاثا الحكومة الانتقالية للاسراع في استكمال الاجراءات الخاصة بانضمام السودان للمنظم مما سيجعل من السودان وجهة عالمية في مجال التجارة و الاستثمار مشيدا بالدور الفاعل الذي تقوم به وزارة العدل في هذا الصدد.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق بحسب صحيفة السوداني الدولية، علي تكوين فريق عمل مشرك من وزارة العدل و المنظمة والوزارات الاخرى ذات الصلة للعمل على استيفاء متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية حتي يصبح السودان عضواً فاعلاً في هذه المنظمة.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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