انضمام القائد أحمد كبر لحركة تحرير السودان مناوي

أعلن القائد أحمد كبر جبريل وزير الثروة الحيوانية السابق بدارفور، القيادي بحزب التحرير والعدالة الذي يقوده د. التجاني سيسي، انضمامه لحركة تحرير السودان مناوي.

وقال كبر لمصادر أمس، إنّ من دواعي الانضمام مُجَدّداً للحركة، المُساهمة في وضع حدٍّ للحرب ووحدة قوى الكفاح المُسلّح ورتق النسيج الاجتماعي وتوحيد الجُهُود للوصول إلى الهدف الأساسي، ودعا الحركات الرافضة للتفاوُض إلى التفاكُر مع الحركات التي تفاوض بجوبا للوصول إلى السلام العادل والشامل.

وطالب كبر بإطلاق سراح المُعتقلين منذ عهد النظام البائد، خَاصّةً من ليست لهم تُهم جنائية، وأوضح أنّ تكتيكات حكومة الثورة في المُفاوضات تختلف عن الحكومة السابقة التي هدفها التقسيم والمُحاصصات وتجزئة الحُلُول.

يُذكر أنّ أحمد كبر كان يشغل منصب رئيس المجلس التشريعي لحركة تحرير السودان، وشارك في السلطة عبر اتفاق الدوحة.

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :



