العاملون بصحيفة (السوداني) يسلمون مذكرة لـ(العدل) ومدير التحرير يكشف تفاصيل خطيرة

نفذ العاملون بصحيفة(السوداني) المحجوزة بأمر لجنة إزالة التمكين “الإثنين” وقفة إحتجاجية أمام وزارة العدل بالخرطوم للمطالبة بالإسراع في البت في الإستئناف المقدم من الصحيفة ضد قرار حجزها، وسلم العاملون بالصحيفة مذكرة لممثل وزير العدل المستشار حمدي الطاهر لتسليمها للوزير بإعتباره مقرر لجنة الإستئناف بشأن قرارات لجنة إزالة التمكين للإسراع في البت في الإستئناف المقدم من الصحيفة، وحظيت الوقفة الإحتجاجية بحضور وتضامن واسع من الصحفيين والصحفيات بالصحف الأخرى بجانب تغطية مكثفة من الفضائيات العالمية والمحلية.

وأبلغ مدير تحرير صحيفة (السوداني) عطاف محمد مختار ممثل وزير العدل بأن عضو المجلس السيادي ونائب رئيس لجنة إزالة التمكين محمد الفكي تارة يقول أن الصحيفة تم الحجز عليها بالإشتباه وتارة أخرى بأنها تلقت أموال من المؤتمر الوطني وتارة أخرى بالضرائب، وقال إن محمد الفكي يلوي عنق الحقائق ويمارس التعسف المقصود تجاه الصحيفة، وكشف عطاف عن أن عضو لجنة إزالة التمكين طه عثمان كان يسعى للإطاحة برئيس تحرير الصحيفة ومديرها العام، وأضاف” هذه الأمور غير أخلاقية وغير مهنية ونربأ أن يكون في الثورة أمثال هؤلاء الذين يشوهون صورتها”، وأردف” لا يمكن أن تمثل ثورة الحرية والعدالة بهذه المسوخ المشوهة”، وتابع مخاطباً ممثل وزير العدل” الأمر بين أيديكم ونتمنى أن تنظروا في الإستئناف في أسرع وقت”.

في السياق طالبت مذكرة العاملين بالصحيفة بتعجيل النظر في الإستئناف المقدم للجنة الإستئنافات، وأشارت إلى أن إستمرار الحجز على الصحيفة وإيقاف صدورها يمثل ضررا نفسيا ومهنيا بليغاً على العاملين بالصحيفة ، وأكدت أن حجز

الصحيفة بذرائع إجرائية وليست موضوعية يمثل ضربة لمبادئ الثورة التي تقف الحرية والعدالة ركنين أساسيين من أركانها، وشددت على أن التباطؤ في إجراءات العدالة لا سيما في أمر صحيفة يرتبط بقاؤها بمبدأ حق التعبير أمر لا نريد له أن يرتبط

بنظام شيدت مداميكه أعظم الثورات السودانية إن لم نقل أعظم ثورات شعوب العالم، وتابعت” ندرك مثل غيرنا أن النزاع الحالي وحسب قرار اللجنة مساره الأساسي ملكية الصحيفة وهو أمر ما كان له أن يؤثر على الصدور اليومي للصحيفة وكان بالإمكان التقصي فيه وفي اليوم الذي يقول القضاء كلمته النهائية تتخذ الإجراءات المطلوبة حينها سنكون نحن العاملين في الصحيفة أول من يحترم قرار القضاء مهما كانت طبيعته”.

الخرطوم(كوش نيوز)

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