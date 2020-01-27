بنتلي ولامبورغيني… صحيفة بريطانية تبرز أسطول سيارات محمد صلاح الفاخرة

أبرزت صحيفة “صن” البريطانية السيارات التي يمتلكها النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وقالت الصحيفة البريطانية إن “صلاح أضاف سيارة بنلتي كونتينينتال جي تي، التي تبلغ قيمتها 210 آلاف دولار، لقائمة سياراته الفارهة”، مشيرة إلى أنها تعتبر السيارة الثانية من ناحية الشعبية، بالنسبة للاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد سيارة رينج روفر ذات الدفع الرباعي.

وذكرت الصحيفة أن صلاح يمتلك بالإضافة للبنتلي، سيارة لامبورغيني أفينتادور، ذات الشعبية الكبيرة بين لاعبي الكرة، وذلك خلال فترة لعبه في صفوف الريدز حيث يحرص على الذهاب إلى التدريبات يوميا بسيارات مختلفة.

كما نشرت الصحيفة صورة لصلاح وهو يصل لمقر التدريب مع فريقه ليفربول، بسيارة دفع رباعي من نوع مرسيديس جي إل أي، بيضاء اللون، مؤكدة أن اللاعب المصري لم يزعج من سعر سيارة “مرسيديس إس إل إس” الرياضية المرتفع، والذي يصل لأكثر من 230 ألف دولار.

وأشارت “صن” إلى أن راتب محمد صلاح يبلغ 260 ألف دولار أسبوعيا، مع فريقه ليفربول، مؤكدة أنه اقتنى سيارة من نوع “أودي كيو 7″، فور تعاقده مع ليفربول، قادما من روما الإيطالي، وهي سيارة دفع رباعي من شركة أودي الألمانية.

ونوهت الصحيفة إلى أن بداية صلاح لم تكن بتلك “الرفاهية”، وكانت سيارة تويوتا كامري الاقتصادية واحدة من أولى السيارات، التي اقتناها هداف البريميرليغ خلال الموسمين الأخيرين.

سبوتنيك

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