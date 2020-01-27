وزير يخالف “العُرف الدبلوماسي” والخارجية تحذره

كشفت صحيفة (مصادر)، أن وزير الشؤون الدينية، نصر الدين مفرح، تقدم بطلب لمقابلة سفير دولة الأمارات العربية بالخرطوم، في وقت حذرته وزارة الخارجية، لمخالفته “العُرف الدبلوماسي”.

وبحسب معلومات (مصادر)، فإن مفرح نقل طلبه عبر خطاب من مكتبه إلى السفير الأماراتي، وهو ما دعا وزارة الخارجية التي تسرب إليها الخبر، إلى تنبيه الوزير بأنها هي الجهة المعنية بتنظيم لقاءات المسؤولين السودانيين مع السفراء الأجانب بالسودان.

وقالت المصادر، إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، لم يمتثل لتوجيهات الخارجية، وجدد مخاطبته للسفير الأماراتي؛ والذي لم يستجب لطلب المقابلة، إلا بعد موافقة وزارة الخارجية، والتي نظمت اللقاء، بعد أن نبهت الوزير لمخالفته قواعد “العُرف الدبلوماسي”.

وتشير (مصادر)، إلى تفويض الوزير نصر الدين مفرح لمدير إحدى المنظمات الطوعية لجمع تبرعات من داخل المملكة العربية السعودية، وهو ما تداول على نحو واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.

الخرطوم ( كوش نيوز)

شارك الموضوع :



