أخطر رد على حديث ساطع الحاج بأن ٨٠٪ من الشعب حرية وتغيير

قال الأستاذ عثمان ابراهيم الطويل رئيس تيار المستقلين الوطنيين الأحرار أن حديث القيادي بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج بأن ٨٠٪ من الشعب السوداني يدعم قوى الحرية حديث سياسي محض لا تسنده حقائق او استطلاعات رأي. وأوضح الطويل في تصريح صحفي أن هذا الحديث شبيه بما كان يطلقه الملوك الأوربيين في العصور الوسطى بأن كل الناس يحبونهم، مبيناً أنه لاينكر أن لقوى الحرية والتغيير أنصار ومؤيدين كثر ولكن لا يمكن التسليم بأن ٨٠٪ من الشعب مع قوى الحرية بإعتبار أن هناك أحزاب وكيانات وتيارات سياسية أخرى تملك رصيد شعبي وجماهيري كبير. ودعا رئيس تيار المستقلين الوطنيين الأحرار ساطع لعدم استعجال النتائج والإنتظار لحين الإنتقال من شرعية الحراك الثوري إلى الشرعية الدستورية، حتى يتم الإحتكام لصناديق الإقتراع والتي تحدد الأوزان الحقيقية للأحزاب والقوى السياسية. وأبان الطويل أن تيار المستقلين الوطنيين الأحرار يقف مع خيار الإنتخابات النسبية في ١٨ دائرة انتخابية، مؤكداً أن هذا الخيار هو الذي سيحدد من يملك الرصيد الجماهيري.

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